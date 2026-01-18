PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Fahrradfahrer in Füchtorf am Freitag (16.01.2026, 14.00 Uhr) schwer verletzt worden.

Der 69-jährige Sassenberger befuhr mit seinem Fahrrad die Reinholdstraße in Richtung der Straße Düpe. Im Kreuzungsbereich Reinholdstraße/Kettelstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 45-jährigen Sassenbergerin, welche zeitgleich die Kettelstraße in Richtung Gröblinger Straße befuhr.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:00

    POL-WAF: Gütersloh / Oelde / Beckum. Verfolgungsfahrt auf der A 2 endet in Beckum.

    Warendorf (ots) - Am Freitag (16.01.2026) gegen 11 Uhr beabsichtigten Polizisten einen Pkw auf der A 2 im Bereich Gütersloh zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer hielt jedoch nicht an und versuchte vor der Polizei zu flüchten. An der Anschlussstelle Oelde fuhr das Auto von der Autobahn ab. Letztendlich wurde das Fahrzeug im Bereich Beckum an der Oelder Straße / B 58 ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 07:20

    POL-WAF: Oelde. Geparkten grauen Passat beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (15.01.2026) in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr wurde auf einem Firmenparkplatz an der Werner-Habig-Straße in Oelde ein geparkter VW Passat an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:37

    POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) in der Zeit von 14.15 Uhr bis 18.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Joseph-Cardijn-Straße in Oelde ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren