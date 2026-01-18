Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Fahrradfahrer in Füchtorf am Freitag (16.01.2026, 14.00 Uhr) schwer verletzt worden.

Der 69-jährige Sassenberger befuhr mit seinem Fahrrad die Reinholdstraße in Richtung der Straße Düpe. Im Kreuzungsbereich Reinholdstraße/Kettelstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 45-jährigen Sassenbergerin, welche zeitgleich die Kettelstraße in Richtung Gröblinger Straße befuhr.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell