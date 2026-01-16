POL-WAF: Oelde. Geparkten grauen Passat beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) in der Zeit von 14.15 Uhr bis 18.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Joseph-Cardijn-Straße in Oelde ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

