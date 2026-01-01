Feuerwehr Detmold

FW-DT: Einsatzreicher Jahreswechsel für die Feuerwehr Detmold

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Detmold (ots)

Die Silvesternacht von 2025 auf 2026 war für die Feuerwehr Detmold einsatzreich. Insgesamt mussten im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel 17 Einsätze abgearbeitet werden - sechs Einsätze für den Rettungsdienst und elf für den abwehrenden Brandschutz.

Der Großteil der Brandeinsätze betraf Kleinbrände, darunter mehrere brennende Hecken, brennende Mülleimer sowie in Brand geratene Feuerwerksreste, die zügig abgelöscht werden konnten.

Hervorzuheben ist ein Brandereignis in der Fritz-Reuter-Straße, bei dem mehrere große Abfallgefäße in einem Fahrrad-Unterstand in Flammen standen. Zwei Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

Der letzte Einsatz der Silvesternacht wurde um 2:21 Uhr alarmiert, sodass die Feuerwehr Detmold insgesamt auf 17 Einsätze (Rettungsdienst sechs, Brandschutz elf) im Zusammenhang mit der Silvesternacht zurückblickt.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell