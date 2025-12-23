PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Pkw-Brand in der Leopoldstraße - Opel in Flammen

Detmold (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Detmold um 11:04 Uhr zu einem brennenden Personenkraftwagen in die Leopoldstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum eines Opel in Brand. Zur Brandbekämpfung wurde die Motorhaube mithilfe eines hydraulischen Spreizers geöffnet. Anschließend konnte das Feuer zügig mit Wasser und Schaummittel abgelöscht werden.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Leopoldstraße vollständig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten und einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Stv. Leiter Presse-/Öffentlichkeitsarb.
Christopher Rieks
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de

