FW-DT: Feuer MIG, Zimmerbrand mit Person

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand mit einer vermissten Person gerufen. Eine Person wurde durch die Feuerwehr ins Freie gebracht, die restlichen Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Vor Ort konnte ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage festgestellt werden. Das Wohnhaus wurde belüftet. Zur Begutachtung der Heizungsanlage wurde ein Schornsteinfeger hinzugezogen. Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal der Löschzug Mitte, der Löschzug Nord sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

