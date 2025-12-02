Feuerwehr Detmold

FW-DT: Gemeldeter Wohnungsbrand - Essen auf Herd verursacht starke Rauchentwicklung

Detmold (ots)

Am heutigen Dienstagabend um 17:42 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus an der Industriestraße alarmiert.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich insgesamt elf Personen im Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten die meisten hiervon bereits eigenständig das Gebäude verlassen. Die noch im Haus verbliebenen Personen wurden umgehend durch die Feuerwehr ins Freie begleitet, wo alle von Rettungsdienst und Notarzt gesichtet wurden.

Ursächlich für die massive Rauchentwicklung war nach erster Erkundung angebranntes Essen auf einem Herd, das zu einer starken Verrauchung der betroffenen Wohnung geführt hatte. Der Topf mit dem angebrannten Inhalt wurde von den Einsatzkräften kurzerhand mit dem Wasserhahn abgelöscht.

Anschließend wurde das Gebäude mithilfe eines Hochleistungslüfters belüftet, um Rauch und Brandgase aus den Räumen zu entfernen und das Haus wieder begehbar zu machen.

Im Einsatz befanden sich das hauptamtliche Personal, die Einheiten Mitte und Hiddesen, die Drehleiter der Feuerwehr Lage sowie der Rettungsdienst mit Notarzt.

Nach rund einer Stunde konnten alle Maßnahmen beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

