Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ölspur auf mehreren Straßen in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Detmold (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Detmold um 07:52 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur im Bereich der Kreuzung Elisabethstraße / Wittekindstraße gerufen. Nach erster Erkundung stellte sich heraus, dass sich die Verunreinigung über ein deutlich größeres Gebiet erstreckte, als zunächst gemeldet war.

Zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte wurde daraufhin eine Nachalarmierung der Einheiten Mitte und Nord veranlasst. Die Einsatzkräfte streuten die von der Ölspur betroffenen Bereiche mit Bindemittel ab. Hierfür wurden insgesamt etwa 720 Kilogramm Bindemittel aufgebracht. Anschließend wurde das kontaminierte Bindemittel durch den Teleskoplader des Kreises Lippe und eine Fachfirma aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

Der Einsatz war gegen 11:15 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell