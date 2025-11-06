Feuerwehr Detmold

FW-DT: Mehrere Einsätze innerhalb kurzer Zeit am Donnerstagabend

Detmold (ots)

Die Feuerwehr Detmold wurde am heutigen Donnerstagabend zu gleich drei Einsätzen innerhalb weniger Stunden alarmiert.

Bereits um 19:32 Uhr rückten das hauptamtliche Personal sowie der Löschzug Süd in den Ortsteil Heiligenkirchen aus. Anrufer hatten eine unklare Rauchentwicklung an der Denkmalstraße gemeldet. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Ursache war ein angeheizter Holzofen in einem Wohnhaus, der kurzzeitig für sichtbaren Rauch gesorgt hatte. Ein Schadensereignis lag nicht vor, sodass der Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden konnte.

Nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Um 21:34 Uhr alarmierte die Leitstelle das hauptamtliche Personal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnung an der Hermannstraße. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Alarm des Melders bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nach Öffnung der betroffenen Wohnung konnte schnell Entwarnung gegeben werden - es waren weder Rauch noch Feuer feststellbar. Als Ursache konnte ein Gerät zur Luftreinigung festgestellt werden, das leichten Dampf produzierte. Der Einsatz war somit nach kurzer Zeit beendet.

Kaum vier Minuten später, um 21:38 Uhr, wurde die Löschgruppe Hiddesen zu einem gemeldeten Pkw-Brand an der Lopshorner Allee gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Betroffene Audi bereits in Vollbrand. Zwei Trupps leiteten die Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zusätzlich wurde der Pkw mit Schaum abgelöscht, um letzte Glutnester zu ersticken. Abschließend wurde eine Wärmebildkamera zur Kontrolle vorgenommen.

Bei keinem der drei Einsätze wurden Personen verletzt.

