FW-DT: Pkw-Brand in der Nacht zum Dienstag

Detmold (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde die Feuerwehr Detmold um 00:46 Uhr zu einem brennenden Pkw an der Klingenbergstraße gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ein direkt daneben abgestellter Wohnwagen war durch die Hitzeentwicklung gefährdet, blieb jedoch unbeschädigt.

Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein. Nachdem die offenen Flammen gelöscht waren, wurden Nachlöscharbeiten mit einer Schaumpistole durchgeführt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

