Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße

Detmold (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Detmold um 13:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße im Ortsteil Berlebeck alarmiert. Die Einheiten Nord und Süd rückten daraufhin zur Einsatzstelle in Höhe des dortigen Freibades aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Kleinlaster auf einen Pkw aufgefahren war. Beide Fahrzeugführer hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen - es war niemand eingeklemmt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Abstreuen und Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe mittels Bindemittel. Außerdem wurden an beiden Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch Rettungsdienst und Notarzt medizinisch gesichtet und anschließend zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell