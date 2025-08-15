PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Gasaustritt bei Bauarbeiten

Ahlen (ots)

Die Feuerwehr Ahlen wurde am 15.08.2025 um 14:05 Uhr zu einer Gasausströmung in die Beckumer Straße alarmiert.

Bei Erdarbeiten wurde eine Erdgasleitung beschädigt, sodass in Folge dessen Erdgas unkontrolliert austrat. Die Feuerwehr kontrollierte mit Mehrgasmessgeräten den betroffenen Bereich und sperrte diesen großräumig für Passanten und Verkehrsteilnehmer ab. Des Weiteren wurde der Keller eines naheliegenden Wohnhauses, sowie angrenzende Kanaleinläufe auf eine Ausbreitung des Gases kontrolliert. Der Brandschutz wurde den gesamten Einsatz über sichergestellt.

Durch die Stadtwerke Ahlen wurde die Leckage freigelegt und abschließend abgedichtet. Insgesamt war die Hauptamtliche Wache mit dem Löschzug Hauptwache und dem Rettungsdienst der Stadt Ahlen mit 25 Einsatzkräfte knapp vier Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ahlen
Telefon: 02382-9500
E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de
https://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell

