FW-DT: Brennende Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz in Hiddesen aus

Detmold (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Detmold um 21:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort Feuer MiG - Menschenleben in Gefahr - nach Hiddesen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle betroffenen Personen das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Vier Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben, zwei weitere Personen konnten vorübergehend bei Nachbarn untergebracht werden.

Als Auslöser des Brandereignisses wurde eine brennende Mikrowelle festgestellt. Das Gerät wurde durch die Feuerwehr ins Freie verbracht. Anschließend wurde das Gebäude kontrolliert und durch gezielte Lüftungsmaßnahmen vom Brandrauch befreit.

Im Einsatz befanden sich das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold, die Löschgruppe Hiddesen, der Löschzug Mitte sowie Rettungsmittel aus Augustdorf, Detmold und Bad Salzuflen.

