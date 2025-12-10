Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall Remmighauser Straße

Barntruper Straße

Detmold (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es im Kreuzungsbereich Remmighauser Straße / Barntruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Entgegen der ersten Meldung war keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Detmold sicherten die Einsatzstelle, stellten den Brandschutz sicher, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum transportiert, die zweite Person konnte nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Aufgrund des Unfallzeitpunktes zur Feierabendverkehrszeit kam es im betroffenen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die verunfallten Fahrzeuge wurden anschließend durch ein Fachunternehmen abgeschleppt.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell