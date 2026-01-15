PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) in der Zeit von 14.15 Uhr bis 18.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Joseph-Cardijn-Straße in Oelde ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 08:13

    POL-WAF: Ahlen. Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 15.15 Uhr kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Parkstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg des Konrad-Adenauer-Rings in Richtung Kapellenstraße. Als er bei Grünlicht die Parkstraße querte, wurde er von einem abbiegenden Fahrzeug ...

  • 15.01.2026 – 07:43

    POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten

    Warendorf (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) kam es gegen 1.45 Uhr in Ahlen auf der Dolberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße in Richtung stadtauswärts. Mit im Fahrzeug saß ein 24-Jähriger ebenfalls aus Ahlen. Der Pkw kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der ...

  • 15.01.2026 – 07:14

    POL-WAF: Ennigerloh. Lkw landet im Graben. Zeugen gesucht

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 9 Uhr kam es in Ennigerloh-Ostenfelde auf der Dorfstraße (L 793) am Ortsausgang zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger aus Havixbeck befuhr mit einem Tankwagen (Sattelzug) die L 793 aus Oelde kommend in Richtung Ostenfelde. Sein Fahrzeug war mit Diesel-Kraftstoff beladen. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm ein Lkw entgegen der über die Straßenmitte fuhr. Der Havixbecker ...

