Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) kam es gegen 1.45 Uhr in Ahlen auf der Dolberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße in Richtung stadtauswärts. Mit im Fahrzeug saß ein 24-Jähriger ebenfalls aus Ahlen. Der Pkw kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein und zwei Bäume. Danach schleuderte das Fahrzeug zurück nach links durch einen Graben und prallte gegen einen weiteren Baum. Der Beifahrer wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Ein Unfallaufnahmeteam wurde für die Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen. Diese wird sich noch bis in den Vormittag hineinziehen. Die Dolberger Straße ist zur Zeit (Erstellung der Pressemitteilung) noch gesperrt. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den 24-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein. Sein Führerschein und das Auto wurden beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

