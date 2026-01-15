PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Lkw landet im Graben. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 9 Uhr kam es in Ennigerloh-Ostenfelde auf der Dorfstraße (L 793) am Ortsausgang zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger aus Havixbeck befuhr mit einem Tankwagen (Sattelzug) die L 793 aus Oelde kommend in Richtung Ostenfelde. Sein Fahrzeug war mit Diesel-Kraftstoff beladen. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm ein Lkw entgegen der über die Straßenmitte fuhr. Der Havixbecker wich dem Entgegenkommenden nach rechts aus und geriet auf den Grünstreifen. Aufgrund der Nässe war dieser stark aufgeweicht und der Lkw sank ein. Der entgegenkommende Lkw flüchtet. Es soll sich hierbei um einen hellblauen Lkw mit offenem Aufbau und einem Kran gehandelt haben. Der eingesunkene Tankwagen musste mit Hilfe von zwei Autokränen zurück auf die Fahrbahn gehoben werden. Die Strecke war bis 15 Uhr gesperrt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet oder Angaben zu dem flüchten Lkw machen können wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
