POL-CE: Unfall auf der B191 endet glimpflich

Am Sonntagmittag (04.01.2026) befuhr eine 19-Jährige gegen 12:40 Uhr mit ihrem Seat die B 191 aus Celle kommend in Richtung Eschede. Auf der Strecke kam sie vermutlich aufgrund der Glätte und der nicht angepassten Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

