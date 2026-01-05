PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall auf der B191 endet glimpflich

Celle (ots)

Am Sonntagmittag (04.01.2026) befuhr eine 19-Jährige gegen 12:40 Uhr mit ihrem Seat die B 191 aus Celle kommend in Richtung Eschede. Auf der Strecke kam sie vermutlich aufgrund der Glätte und der nicht angepassten Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:20

    POL-CE: Trunkenheitsfahrt

    Celle (ots) - Ein 62 Jahre alter Mann war gestern (04.01.2026) in Celle mit seinem Opel unterwegs. Eine Streifenbesatzung kontrollierte ihn gegen 18:00 Uhr in der Straße "Nordfeld". Dabei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in seinem Atem fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, seinen Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Außerdem ordneten sie eine Blutprobe an und ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 12:00

    POL-CE: Pressemitteilung der PI Celle von Freitag, 02.01.2026 bis Sonntag, 04.01.2026

    Celle (ots) - Celle Stadt und Landkreis Angriff mit Pfefferspray Celle - Am Freitagnachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen. Der amtsbekannte junge Mann ging in Begleitung zweier Freunde den Harburger Berg entlang, als er von zwei jungen Männern hinten angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Auf dem Boden liegend ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:52

    POL-CE: Brand eines Holzschuppens

    Celle (ots) - In der Silvesternacht ist es in Celle zum Brand eines Holzschuppens in der Lüneburger Heerstraße gekommen. Der Schuppen geriet am Neujahrsmorgen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 01:00 Uhr in Brand, wobei die Flammen auch auf die danebenstehenden Mülltonnen übergriffen. Außerdem wurden durch das Feuer einige Bäume beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der entstandene Schaden liegt bei zirka 3.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren