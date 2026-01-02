Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Holzschuppens

Celle (ots)

In der Silvesternacht ist es in Celle zum Brand eines Holzschuppens in der Lüneburger Heerstraße gekommen. Der Schuppen geriet am Neujahrsmorgen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 01:00 Uhr in Brand, wobei die Flammen auch auf die danebenstehenden Mülltonnen übergriffen. Außerdem wurden durch das Feuer einige Bäume beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der entstandene Schaden liegt bei zirka 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

