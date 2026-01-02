PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer schwer verletzt

Faßberg (ots)

In der Silvesternacht hat sich in Faßberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der alkoholisierte 44-Jährige am Silvestermorgen gegen 00:15 Uhr mit seinem Mitsubishi den Müdener Weg in Faßberg in Richtung des Kreisverkehrs. Hier kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Findlingen, Sträuchern und einem Verkehrsschild. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Lindenstraße zum Stehen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von den alarmierten Feuerwehrkräften aus seinem Fahrzeug befreit. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden (zirka 5.000 Euro). Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

