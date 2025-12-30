Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Silvester

Celle (ots)

Silvester ist für viele Menschen ein Tag der Vorfreude, an dem in kleinen und großen Runden sowie an zentralen Punkten gemeinsam gefeiert wird. Die Polizeiinspektion Celle appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, den Jahreswechsel verantwortungsvoll und rücksichtsvoll zu feiern. Das Abbrennen von Feuerwerk gehört für viele dazu und kann bei umsichtigem Umgang auch unproblematisch bleiben. In der historischen Celler Altstadt gilt aufgrund der engen Bebauung und der zahlreichen denkmalgeschützten Fachwerkhäuser ein absolutes Böller- und Feuerwerksverbot. Bereits kleinste Funken können hier schwerwiegende Brände verursachen. Die Polizei wird die Einhaltung dieses Verbotes überwachen, entsprechende Verstöße werden konsequent geahndet. Ausdrücklich warnt die Polizei vor illegalen, selbstgebastelten oder aus dem Ausland eingeführten Feuerwerkskörpern. Diese sind in Deutschland verboten, häufig ungeprüft und stellen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar. Neben schweren Verletzungen und Sachschäden drohen bei Herstellung, Besitz und Verwendung auch empfindliche Strafen. Wer alkoholisiert ist, sollte kein Feuerwerk zünden, da Alkohol die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen erheblich beeinträchtigt und die Unfallgefahr damit deutlich erhöht. Frank Freienberg, Leiter der Polizeiinspektion Celle: "Silvester soll ein fröhlicher und unbeschwerter Start ins neue Jahr sein. Damit es für alle sicher bleibt, bitten wir die Bürgerinnen und Bürger eindringlich, nur legales Feuerwerk zu verwenden, die Verbotszonen - insbesondere in der Celler Altstadt - zu respektieren und Feuerwerk nur nüchtern und verantwortungsvoll zu zünden. Schon kleine Unachtsamkeiten können schwere Folgen haben." Die Polizei Celle macht zudem deutlich, dass Gewalt und Belästigungen gegenüber Einsatzkräften in der Silvesternacht nicht hingenommen werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind unterwegs, um zu helfen und Gefahren abzuwenden. Wer Einsatzkräfte behindert, beleidigt oder mit Böllern, Flaschen oder anderen Gegenständen bewirft, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr und begeht eine Straftat. Solches Verhalten wird konsequent verfolgt. Die Polizeiinspektion Celle wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell