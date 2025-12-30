PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Wathlingen (ots)

Die Polizei in Wathlingen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits am 19.12.2025 ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines dunklen Mercedes gegen 11:00 Uhr an der Auffahrt Nienhagen / Adelheidsdorf auf die B 3 in Fahrtrichtung Celle auf. Hier scherte der Fahrer sofort mit seinem Fahrzeug nach links aus und überholte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei geriet er auch mehrfach über den Begrenzungsstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Mercedes der G-Klasse. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer liegen leider nicht vor. Die Polizei Wathlingen bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 zu melden. Gleiches gilt auch für Verkehrsteilnehmer, die zu dem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren und ggf. wegen des entgegenkommenden Mercedes bremsen oder ausweichen mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

