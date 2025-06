Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag, den 27.06.2025 ereignete sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg in der Nähe der dortigen Fleischerei ein Unfall.

Ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich SUV) fuhr rückwärts gegen eine Hauswand nebst Fallrohr und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug bzw. der Fahrzeugführer*in unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort konnten Teile des Fahrzeugs sichergestellt werden.

Durch die Polizeiinspektion Sonneberg wurden die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Vorgangsnummer: 0166165/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell