Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Böllerwürfe auf fahrende Pkw auf der B3

Celle (ots)

Am Montag kommt es auf der B3 zwischen den Anschlussstellen Altencelle und Westercelle zu einer Meldung einer Verkehrsteilnehmerin, dass fahrende Pkw auf der B 3 mit Silvesterraketen beschossen werden würden. Eine entsandte Funkstreifenwagenbesatzung kann auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg eine Personengruppe ausmachen. Hierbei handelt es sich um zwei Familienväter nebst kleinen Kindern. Bei den Personen kann Silvesterfeuerwerk und zwei Schreckschusswaffen aufgefunden werden. Da keine kleinen Waffenscheine für die Waffen vorgezeigt werden können werden diese, als auch das Feuerwerk sichergestellt. Die Polizei Celle bittet Verkehrsteilnehmer, die zur besagten Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr durch abgeschossenes Feuerwerk gefährdet worden sind, sich zu melden. 05141-277213

