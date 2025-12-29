PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Böllerwürfe auf fahrende Pkw auf der B3

Celle (ots)

Am Montag kommt es auf der B3 zwischen den Anschlussstellen Altencelle und Westercelle zu einer Meldung einer Verkehrsteilnehmerin, dass fahrende Pkw auf der B 3 mit Silvesterraketen beschossen werden würden. Eine entsandte Funkstreifenwagenbesatzung kann auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg eine Personengruppe ausmachen. Hierbei handelt es sich um zwei Familienväter nebst kleinen Kindern. Bei den Personen kann Silvesterfeuerwerk und zwei Schreckschusswaffen aufgefunden werden. Da keine kleinen Waffenscheine für die Waffen vorgezeigt werden können werden diese, als auch das Feuerwerk sichergestellt. Die Polizei Celle bittet Verkehrsteilnehmer, die zur besagten Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr durch abgeschossenes Feuerwerk gefährdet worden sind, sich zu melden. 05141-277213

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:29

    POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Adelheidsdorf (ots) - Gestern Abend (28.12.2025) ist es in Adelheidsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-Jährige befuhr gegen 18:20 Uhr mit ihrem Audi die Verlängerung des Schwarzen Weges in Adelheidsdorf. Dieser Weg ist für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Dort kam sie vermutlich auch infolge der Glätte in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab, schoss mit ihrem Fahrzeug über einen ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:40

    POL-CE: Feiertagsbericht der Polizeiinspektion Celle, Zeitraum 24.12.-26.12.

    Celle (ots) - Trunkenheitsfahrten Celle / Wienhausen - Am Vormittag des Heiligabends wurde ein 31jähriger Celler auf einem Kleinkraftrad in der Straße Alte Grenze in Celle kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Moped geführt hat. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren