Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsamer Pressebericht der Polizeiinspektion Celle von Freitag, 26.12.2025 bis Sonntag, 28.12.2025

Celle (ots)

++Glätteunfälle in Stadt und Landkreis+++ Landkreis Celle - Am Samstagvormittag ereigneten sich in Stadt und Landkreis Celle insgesamt 8 glättebedingte Verkehrsunfälle. Meistens blieb es bei Blechschäden, weil Fahrzeuge aus der Kurve rutschten oder nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kamen. Bei einem Verkehrsunfall in Hohne kam am frühen Samstagvormittag eine 21jährige Dame mit ihrem PKW auf winterglatter Fahrbahn von dieser ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau konnte glücklicherweise ihren PKW selbst verlassen und kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden wird auf mindestens 7000 EUR geschätzt.

Auch am Sonntagvormittag hatten Verkehrsteilnehmer mit Glätte zu kämpfen. Hier kam es glücklicherweise nur zu 2 witterungsbedingten Unfällen in Celle und Winsen. Hier blieb es jeweils bei Blechschäden - in Celle rutschte ein PKW im Lückenweg gegen eine Laterne, in Winsen gegen einen Poller.

+++Brand einer Mülltonne+++ Celle/Heese - Am Samstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Brand in einem Müllhaus zwischen mehreren Mehrfamilienhäusern. Ausgangspunkt des Brandes war eine Papiermülltonne. Durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht werden und es entstand lediglich leichter Sachschaden an der Mülltonne. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+++Körperverletzung in Disco+++ Celle/Westercelle - Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 02:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der örtlichen Diskothek. Hierbei stritten sich zunächst zwei Männer in der Diskothek. Als die Freundin des einen die beiden "Streithähne" trennen wollte, schlug einer der beiden ihr in den Bauch. Im Anschluss nahm der Täter ein Taxi und entfernte sich vom dort. Im Rahmen der Anfahrt konnte das Taxi durch die eingesetzten Polizeibeamten angehalten und die Personalien des Beschuldigten festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++Brand einer Abfalltonne verursacht Schäden an Einfamilienhaus+++ Winsen - Am Freitag gegen 11:30 kam es in der Wolthäuser Straße in Winsen zu einem Brandgeschehen mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst eine Abfalltonne in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf das angrenzende Einfamilienhaus über. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten ein weites Ausbreiten des Feuers verhindern. Am Wohnhaus wurde die Außenfassade sowie ein Teil des Dachüberstandes beschädigt. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Dachstuhlbrand eines Wohnhauses Winsen - Am Freitag kam es in Winsen in der Straße Gänseflug zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses. Der Brand wurde gegen 12:45 Uhr von den Hausbewohnern entdeckt. Diese alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Durch den Brand entstanden erhebliche Schäden im Dachbereich, sodass das Haus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar ist. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

+++Verdacht der Drogenbeeinflussung bei einem E-Scooter-Fahrer+++ Südheide - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag gegen 20:30 Uhr ein 17-Jähriger Jugendlicher kontrolliert, der mit einem E-Scooter in der Südheide unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Jugendliche den E-Scooter mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis geführt hatte. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechend rechtliche Maßnahmen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

