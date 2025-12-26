PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feiertagsbericht der Polizeiinspektion Celle, Zeitraum 24.12.-26.12.

Celle (ots)

Trunkenheitsfahrten

Celle / Wienhausen - Am Vormittag des Heiligabends wurde ein 31jähriger Celler auf einem Kleinkraftrad in der Straße Alte Grenze in Celle kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Moped geführt hat. Eine Blutentnahme und Strafverfahren waren die Folge.

Am Abend des ersten Weihnachtstags wurde ein 62jähriger aus dem Bereich Göttingen mit seinem PKW in der Ortsdurchfahrt Wienhausen kontrolliert, da dieser zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages wiederum wurde ein 20jähriger Celler auf einem E-Scooter in Klein Hehlen einer Kontrolle unterzogen. Der junge Fahrer pustete 0,92 Promille. Da diese sog. Elektrokleinstfahrzeuge denselben Vorschriften wie beispielsweise PKW unterliegen, erwartet den Fahrer nun ein Bußgeld von mind. 500EUR und ein Fahrverbot.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Celle - Am Vormittag des Heiligabends kam es im Altenhäger Kirchweg in Celle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33ähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Radler befuhr die dortige Fahrradstraße in Richtung Innenstadt, als in Höhe der Kreuzung Prinzengarten eine 70jährige PKW Fahrerin mit ihrem VW zwar zunächst am Stopp-Schild hielt, dann jedoch unvermittelt anfuhr, als der Radfahrer die Kreuzung überfuhr. Der PKW kollidierte mit dem Rad und der Fahrer stürzte. Der Radfahrer erlitt hierbei eine Beinverletzung und musste im AKH behandelt werden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Ostumgehung / neue B 3 Celle - In den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages, gegen kurz nach 6 Uhr, kam es auf der B 3 von Celle in Richtung Hannover zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 37-jähriger Mann aus Nienhagen befuhr mit einem PKW Audi die B 3 in Richtung Hannover, als er in Höhe der Abfahrt Westercelle aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, im Grünbereich mit mehreren Bäumen kollidierte und sich schließlich überschlug. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde ins AKH Celle eingeliefert. Die genaue Ursache des Verkehrsunfalls ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahrbahn musste in beiden Richtungen für die Unfallaufnahme, die Bergungs- und Reinigungsarbeiten knapp 3 Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es auf Grund der frühen Uhrzeit und des Feiertages nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

