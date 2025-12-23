POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Winsen (ots) - Gestern Nachmittag (21.12.2025) ist es auf der L 180 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64 Jahre alte Frau befuhr gegen 16:00 Uhr mit ihrem Ford die L 180 aus Bannetze kommend in Richtung Winsen. Hier verlor sie aufgrund einer plötzlich auftretenden gesundheitlichen Beeinträchtigung kurzfristig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto zunächst gegen einen ...

