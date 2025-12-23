POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Celle (ots)
Einer Streifenwagenbesatzung fiel heute Nacht gegen 01:00 Uhr ein VW Polo auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Groß Hehlen unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und stellte bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 23 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
