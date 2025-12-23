Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat beschädigt

Celle (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in Groß Hehlen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter heute Nacht gegen 00:50 Uhr einen Feuerwerkskörper in das Ausgabefach des Automaten in der Celler Straße gesteckt und angezündet. Der Automat wurde dabei stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

