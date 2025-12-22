Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Winsen (ots)

Gestern Nachmittag (21.12.2025) ist es auf der L 180 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64 Jahre alte Frau befuhr gegen 16:00 Uhr mit ihrem Ford die L 180 aus Bannetze kommend in Richtung Winsen. Hier verlor sie aufgrund einer plötzlich auftretenden gesundheitlichen Beeinträchtigung kurzfristig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto zunächst gegen einen Leitpfosten und einen Baum und blieb dann auf der Seite liegen. Zwei Zeugen informierten die Rettungskräfte und betreuten die Verletzte bis zu deren Eintreffen. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden liegt bei zirka 5.000 Euro. Die L180 war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen bis zirka 17:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell