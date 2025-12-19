Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Trunkenheitsfahrten

Celle / Bergen (ots)

Die Polizei Celle hat gestern Abend (18.12.2025) gegen 20:25 Uhr einen 41 Jahre alten KIA-Fahrer in der Jahnstraße in Celle kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eine weitere Trunkenheit ereignete sich gestern in Bergen. Der 33 Jahre alte Fahrer eines Pedelecs war gegen 22 Uhr in der Celler Straße auf dem Radweg unterwegs. Dabei fuhr er Schlangenlinien. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Pedelec stellte die Beamten vorsorglich sicher. Gegen ihn wird nun ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell