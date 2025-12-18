PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Überholmanöver von Traktor führt beinahe zu Verkehrsunfall - Fahrer des Traktors gesucht

Winsen/Aller (LK Celle) (ots)

Am Donnerstag Morgen, den 18.12.2025 gegen 09:05 Uhr befuhr der ein PKW-Fahrer die Celler Straße zwischen Winsen/Aller und dem Abzweig nach Wolthausen in Fahrtrichtung Celle.

In Höhe der dortigen Kurve überholte ein Mercedes Benz GLC in silbergrau einen in Richtung Winsen fahrenden Traktor mit Anhänger. Der PKW-Fahrer, der in Richtung Celle unterwegs war, musste auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Er blieb unverletzt.

Die Polizei in Winsen (Aller)-Telefon: 05143/667720- bittet um Mithilfe und sucht den Fahrer des landwirtschaftlichen Gespannes.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

