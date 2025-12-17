Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub in Wathlingen - Zeugen gesucht

Wathlingen (LK Celle) (ots)

Am Montag, den 15.12.2025 kam es gegen 00:00 Uhr bis 00:05 Uhr in der Hänigser Straße in Höhe der dortigen Bushaltestelle nach dem Kreisverkehr zu einem Raub. Der Geschädigte schob sein Fahrrad auf dem dortigen Gehweg in Richtung Wathlingen, aus Richtung Kolonie kommend.

In Höhe der Bushaltestelle kamen ihm zwei oder drei männliche Personen entgegen. Es kam zunächst zu einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung, als einer der unbekannten Männer dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. Als er aufwachte, waren die Täter sowie sein Fahrrad nicht mehr da.

Er wurde durch die Tat im Gesicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Auf Grund der Gesamtumstände der Tat können die Täter nur vage beschrieben werden.

Mutmaßliche Beschreibung der Tatverdächtigen:

- männlich - zwei oder drei Personen - ca. 180 cm groß - trugen Vollbärte - bekleidet mit Mützen

Entwendetes Fahrrad:

- Mountainbike 28 Zoll - Marke "Bulls" - Farbe: schwarz - Kettenschaltung 21 Gänge - Am Rahmen ist ein kleines Seilschloss befestigt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wathlingen unter: 05144/495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell