PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub in Wathlingen - Zeugen gesucht

Wathlingen (LK Celle) (ots)

Am Montag, den 15.12.2025 kam es gegen 00:00 Uhr bis 00:05 Uhr in der Hänigser Straße in Höhe der dortigen Bushaltestelle nach dem Kreisverkehr zu einem Raub. Der Geschädigte schob sein Fahrrad auf dem dortigen Gehweg in Richtung Wathlingen, aus Richtung Kolonie kommend.

In Höhe der Bushaltestelle kamen ihm zwei oder drei männliche Personen entgegen. Es kam zunächst zu einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung, als einer der unbekannten Männer dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. Als er aufwachte, waren die Täter sowie sein Fahrrad nicht mehr da.

Er wurde durch die Tat im Gesicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Auf Grund der Gesamtumstände der Tat können die Täter nur vage beschrieben werden.

Mutmaßliche Beschreibung der Tatverdächtigen:

   - männlich
   - zwei oder drei Personen
   - ca. 180 cm groß
   - trugen Vollbärte
   - bekleidet mit Mützen

Entwendetes Fahrrad:

   - Mountainbike 28 Zoll
   - Marke "Bulls"
   - Farbe: schwarz
   - Kettenschaltung 21 Gänge
   - Am Rahmen ist ein kleines Seilschloss befestigt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wathlingen unter: 05144/495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:25

    POL-CE: Straßenlaterne in Wathlingen zerstört

    Wathlingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 13.12. auf Sonntag, 14.12.2025 eine Laterne in Wathlingen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter die Laterne im Bereich der Bahntrasse in der Nähe der Kreuzung Krümmelweg / Lönsstraße mit einem unbekannten Werkzeug abgesägt und vor Ort liegen gelassen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:55 Uhr und 01:15 Uhr. Die Schadenshöhe ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:47

    POL-CE: Polizeikontrolle in der City

    Celle (ots) - Einer Polizeistreife fiel gestern Morgen (15.12.2025) gegen 04:45 Uhr in der Bergstraße in Celle ein Spaziergänger auf, der eine Axt in der Hand trug. Die Beamten kontrollierten den 34-jährigen und stellten dabei fest, dass die Klinge der Axt stumpf war. Außerdem führte der Mann auch noch eine Gasluftdruckwaffe bei sich, die zwar nicht funktionsfähig war, dennoch aber den Vorschriften des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren