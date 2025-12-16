Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeikontrolle in der City

Celle (ots)

Einer Polizeistreife fiel gestern Morgen (15.12.2025) gegen 04:45 Uhr in der Bergstraße in Celle ein Spaziergänger auf, der eine Axt in der Hand trug. Die Beamten kontrollierten den 34-jährigen und stellten dabei fest, dass die Klinge der Axt stumpf war. Außerdem führte der Mann auch noch eine Gasluftdruckwaffe bei sich, die zwar nicht funktionsfähig war, dennoch aber den Vorschriften des Waffengesetzes unterliegt (genehmigungspflichtig). Die Beamten stellten die beiden Gegenstände sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell