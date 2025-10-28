PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Graffiti mit ehrverletzenden, rassistischen Beleidigungen - Bundespolizei sucht Zeugen

Dreikirchen/Westerwaldkreis (ots)

Am Sonntag, 7. September 2025 wurden am Wetterschutzhaus am Haltepunkt Dreikirchen eine beschädigte Glasscheibe und mehrere Graffiti, u. a. mit rassistischem Bezug, festgestellt.

Bisherige Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass sich die dort gesprühten, ehrverletzenden Beleidigungen gegen einen namentlich bekannten Jugendlichen richten. Aufgrund verschiedener Schriftarten ist von mehreren Tätern auszugehen. Als Tatzeit kommt der Zeitraum 5.-7. September 2025 in Betracht.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.

