Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ägypter versuchen wiederholt ins Bundesgebiet einzureisen

Trier (ots)

Zwei 34-jährige Ägypter versuchten am Donnerstag (16.10.2025) gleich zwei Mal aus Luxemburg kommend ins Bundesgebiet einzureisen.

Der erste Versuch, gegen 8:30 Uhr, erfolgte mit dem Zug zum Hauptbahnhof Trier. Bei der dortigen Kontrolle der Bundespolizei konnten beide Personen keine gültigen Personaldokumente zur Einreise vorweisen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihnen die Einreise verweigert und sie wurden nach Luxemburg zurückgewiesen.

Auch bei einem nochmaligen Versuch, gegen 16:30 Uhr mit einem Reisebus zum Fernbushalt in Trier, konnten beide keine für die Einreise erforderlichen Personaldokumente vorlegen. Jedoch fanden die Bundespolizisten bei einer erneut durchgeführten Durchsuchung bei einem der beiden Ägypter im Schuh einen ägyptischen Reisepass.

Es erfolgte abermals eine Zurückweisung des ausweislosen Ägypters nach Luxemburg. Sein Landsmann soll, nach richterlicher Vorführung, in sein Heimatland zurückgewiesen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier

