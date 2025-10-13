Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Noch 1.259 Tage Haft zu verbüßen - Bundespolizei nimmt Bulgaren fest

Lautzenhausen (ots)

Am Samstagmittag nahm die Bundespolizei im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien einen 43-jährigen Bulgaren am Flughafen Hahn fest.

Wegen gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurde er 2018 zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 1.259 Tagen wurde er in die JVA Rohrbach eingeliefert.

