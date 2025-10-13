PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Noch 1.259 Tage Haft zu verbüßen - Bundespolizei nimmt Bulgaren fest

Lautzenhausen (ots)

Am Samstagmittag nahm die Bundespolizei im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien einen 43-jährigen Bulgaren am Flughafen Hahn fest.

Wegen gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurde er 2018 zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 1.259 Tagen wurde er in die JVA Rohrbach eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:30

    BPOL-TR: U-Haft - Bundespolizei nimmt Verbrecher fest

    Steinebrück (ots) - Im Zuge der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei am Samstagnachmittag einen gesuchten Straftäter auf der BAB 60 fest. Gegen den aus Belgien eingereisten 29-jährigen Niederländer, Fahrer eines PKW mit niederländischer Zulassung, lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Er soll im Mai 2024 knapp 33 ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:59

    BPOL-TR: Grenzkontrolle - Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

    Trier (ots) - Im Rahmen der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei am Montag drei Haftbefehle auf der BAB 64. Morgens gegen einen 26-jährigen Äthiopier. Gegen den in Mainz wohnhaften Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Betruges vor. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro nicht zahlen konnte, verbringt er die nächsten ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:35

    BPOL-TR: Personenzug im Bahnbetriebswerk besprüht

    Trier (ots) - Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 4.10.2025, 21:00 Uhr - 6.10.2025, 5:00 Uhr einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 40 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren