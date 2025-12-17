PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aktionswoche Roadpol zum Thema "Alcohol & Drugs" - Polizei Celle ahndet diverse Verkehrsverstöße

Celle (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz am Dienstag, den 16.12.2025, hat die Polizei in Celle bei einer Verkehrskontrolle verstärkt den Blick auf Alkohol und Drogen gerichtet.

Zahlreiche Beamtinnen und Beamte kontrollierten in der Zeit von 14 bis 20 Uhr in der Straße Hohe Wende in Celle insgesamt 130 Fahrzeuge.

Es wurden Strafanzeigen wegen Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Weiterhin wurden 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen defekter Beleuchtungseinrichtungen oder abgelaufenem Verbandmaterial eingeleitet. Zwei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Durch Kontrollmaßnahmen, wirkungsvolle Prävention und Aufklärung, dient das Netzwerk ROADPOL (European Roads Policing Network)dazu, die Straßen sicherer zu machen.

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

