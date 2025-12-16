Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Straßenlaterne in Wathlingen zerstört

Wathlingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 13.12. auf Sonntag, 14.12.2025 eine Laterne in Wathlingen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter die Laterne im Bereich der Bahntrasse in der Nähe der Kreuzung Krümmelweg / Lönsstraße mit einem unbekannten Werkzeug abgesägt und vor Ort liegen gelassen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:55 Uhr und 01:15 Uhr. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Bereich der Bahntrasse an dem Abend bzw. in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

