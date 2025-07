POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (28.07.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 28-Jährigen in der Viktoriastraße. Gegen 10.30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter die Frau an und gab vor, dass sein Geldbeutel entwendet worden sei und er nun Bargeld benötigen würde. Im weiteren Verlauf bat der bislang Unbekannte die Frau um Bargeld und gab vor ihr das Geld im Gegenzug per Onlinebanking zu senden. ...

mehr