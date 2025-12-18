Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Bröckel - Zeugenhinweise erbeten

Bröckel (LK Celle) (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025 kam es in Bröckel in Höhe der Hauptstraße 36 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte Fahrzeughalter, hatte seinen PKW dort ordnungsgemäß geparkt. Zwischen 17:30 - 21:56 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem der linke Seitenspiegel des geparkten Fahrzeuges, einem weißen VW beschädigt wurde.

Beim tatverursachenden Fahrzeug handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Mercedes. Dieser verlor beim Unfall sein rechtes Spiegelglas.

Sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Mercedes nimmt die Polizeistation Wienhausen unter 05149/987190 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell