Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Lachendorf

Lachendorf (LK Celle) (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025 kam es in 29331 Lachendorf, Neue Straße 14 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Zwischen 09:45 - 10:15 Uhr kam es zur Beschädigung eines Eckpfeilers aus Beton auf dem Grundstück der Hausnummer 14 an der Kreuzung zur Langen Straße.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen LKW (7,5 Tonnen) mit Anhänger gehandelt haben. Zum LKW ist lediglich bekannt, dass er eine grau-blaue Plane besitzt.

Der LKW ist von der Langen Straße in die Neue Straße abgebogen, und könnte dabei den Unfall verursacht haben.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Unfall und insbesondere zu dem vermutlich beteiligten LKW geben können, kontaktieren Sie bitte die Polizeistation Wathlingen telefonisch unter: 05144/495460.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 17.12.2025 – 10:46

    POL-CE: Raub in Wathlingen - Zeugen gesucht

    Wathlingen (LK Celle) (ots) - Am Montag, den 15.12.2025 kam es gegen 00:00 Uhr bis 00:05 Uhr in der Hänigser Straße in Höhe der dortigen Bushaltestelle nach dem Kreisverkehr zu einem Raub. Der Geschädigte schob sein Fahrrad auf dem dortigen Gehweg in Richtung Wathlingen, aus Richtung Kolonie kommend. In Höhe der Bushaltestelle kamen ihm zwei oder drei männliche Personen entgegen. Es kam zunächst zu einer kurzen, ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:25

    POL-CE: Straßenlaterne in Wathlingen zerstört

    Wathlingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 13.12. auf Sonntag, 14.12.2025 eine Laterne in Wathlingen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter die Laterne im Bereich der Bahntrasse in der Nähe der Kreuzung Krümmelweg / Lönsstraße mit einem unbekannten Werkzeug abgesägt und vor Ort liegen gelassen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:55 Uhr und 01:15 Uhr. Die Schadenshöhe ...

    mehr
