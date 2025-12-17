Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Lachendorf

Lachendorf (LK Celle) (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025 kam es in 29331 Lachendorf, Neue Straße 14 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Zwischen 09:45 - 10:15 Uhr kam es zur Beschädigung eines Eckpfeilers aus Beton auf dem Grundstück der Hausnummer 14 an der Kreuzung zur Langen Straße.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen LKW (7,5 Tonnen) mit Anhänger gehandelt haben. Zum LKW ist lediglich bekannt, dass er eine grau-blaue Plane besitzt.

Der LKW ist von der Langen Straße in die Neue Straße abgebogen, und könnte dabei den Unfall verursacht haben.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Unfall und insbesondere zu dem vermutlich beteiligten LKW geben können, kontaktieren Sie bitte die Polizeistation Wathlingen telefonisch unter: 05144/495460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell