Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Züge mit Farbe besprüht- Zeugen gesucht

Gießen / Marburg (ots)

Zwei Fälle von illegalem Graffiti haben Beamte des Bundespolizeireviers Gießen am Donnerstagmorgen (21.8) und heute Nacht aufgenommen.

Im Bahnhof Gießen auf Gleis 2 beschmierten Unbekannte einen Waggon der Hessischen Landesbahn auf einer Fläche von ca. 20 qm mit Farbe.

Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf den Zeitraum vom 20.8. um 23:30 bis zum 21.8. um 04:00 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1600 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich im Bahnhof Marburg auf Gleis 51. Dort wurde ein abgestellter Zug auf 30 qm mit Farbe besprüht. Herbei beläuft sich der Schaden auf knapp 2500 Euro.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

