Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Graffitisprayer am Werk
Kassel-Oberzwehren (ots)
Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel am Freitagmorgen (22.8.) aufgenommen.
Im Bahnhof Kassel-Oberzwehren besprühten unbekannte Personen das Wetterschutzhäuschen auf einer Fläche von ca. 8 qm.
Der angerichtete Schaden beträgt rund 960 Euro.
Zeugen gesucht!
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.
