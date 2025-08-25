PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Graffitisprayer am Werk

Kassel-Oberzwehren (ots)

Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel am Freitagmorgen (22.8.) aufgenommen.

Im Bahnhof Kassel-Oberzwehren besprühten unbekannte Personen das Wetterschutzhäuschen auf einer Fläche von ca. 8 qm.

Der angerichtete Schaden beträgt rund 960 Euro.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

