Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bedrohung auf dem Weihnachtsmarkt

Celle (ots)

Gestern Abend (18.12.2025) ist es auf dem Celler Weihnachtsmarkt zu einer Bedrohung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen Heranwachsender (Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren) gegen 20:30 Uhr im Bereich des Schlossplatzes in Celle in Streit. Hierbei kam es auch zu gegenseitigen Bedrohungen und Beleidigungen zwischen den Beteiligten. Im Verlauf des Streits hielt einer der jungen Männer plötzlich ein Messer in der Hand. Daraufhin entfernten sich die Männer der anderen Streitpartei über das Gelände des Weihnachtsmarktes in Richtung Zöllnerstraße / Stechbahn. Der Mann mit dem Messer folgte ihnen. Der von der Stadt Celle eingesetzte Sicherheitsdienst trennte die Parteien am Ende der Straße "Stechbahn" und hielt die Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zu diesem Zeitpunkt lag das Messer bereits auf dem Boden. Das Messer wurde sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen weiteren Tathandlungen mit dem Messer, eine unmittelbare Bedrohung / Gefährdung Unbeteiligter bestand nicht. Die Beteiligten erhielten ein Hausverbot für den Weihnachtsmarkt. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen dauern an.

