POL-CE: Pressemitteilungen der PI Celle - Freitag 19.12.2025 bis Sonntag 21.12.2025

Streit vor Einkaufszentrum eskaliert

Celle - Am Freitagnachmittag bepöbelte eine männliche Person vor dem Einkaufszentrum "An der Hasenbahn" mehrere Passanten. Zunächst konnte der Verursacher flüchten bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam der Verursacher zurück und widersetzte sich im Anschluss den polizeilichen Maßnahmen, sodass er zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen wurde.

Übermäßig alkoholisiert im Hotel

Celle - Am Freitagnachmittag fielen zwei Gäste in einem Hotel in der Bahnhofstraße dem dortigen Personal negativ auf. Grund hierfür war bei beiden Personen eine erhebliche Alkoholisierung von jeweils über 3 Promille. Aufgrund der körperlichen Verfassung wurden beide Personen dem örtlichen Krankenhaus zur Untersuchung vorgestellt, konnten aber nach kurzer Zeit entlassen werden. Einer der beiden Trinkfreudigen wollte das ausgesprochene Hausverbot nicht akzeptieren und musste daher seinen Rausch im polizeilichen Gewahrsam ausschlafen.

Rotlicht missachtet - Seniorin verursacht Unfall und flüchtet

Celle - Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich im Bereich des Neumarktes ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 84-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat befuhr den Nordwall in Fahrtrichtung Neumarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete sie das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. In der Folge streifte der Fiat das Heck eines kreuzenden Pkw VW, der von einer 27-jährigen Frau geführt wurde. Trotz der Kollision setzte die Seniorin ihre Fahrt in Richtung Bahnhof fort, ohne anzuhalten. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung wurde durch Zeugenhinweise auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten das flüchtige Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und die Fahrerin kontrollieren. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Seniorin offenbar nicht vollständig bewusst, dass sie einen Unfall verursacht hatte. Aufgrund des entstandenen Fremdschadens in Höhe von mehr als 1.000 Euro sowie des Verdachts der Verkehrsunfallflucht beschlagnahmten die eingesetzten Polizeibeamten den Führerschein der Beschuldigten. Ihr wurde die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weihnachtsfeier eskaliert

Celle - Ein unschönes Ende nahm seine Weihnachtsfeier am Samstagabend für einen 47-jährigen Lachendorfer. Der erhebliche alkoholisierte Mann (AAK 2,09 Promille) randalierte erst in der Nähe einer Tankstelle, urinierte gegen Wände und warf Flaschen auf die Straße. Gegenüber den eingesetzten Beamten, die ihn kontrollierten, gab er an, ein Kumpel wäre auf dem Weg, um ihn abzuholen und nach Hause zu fahren. Einige Minuten später schien er dieses Vorhaben jedoch bereits wieder vergessen zu haben und wurde im Nahbereich durch Zeugen beobachtet, wie er an mehreren Pkw die Spiegel abzutreten versuchte und den Lack zerkratzte. Nachdem er anschließend auch noch versuchte, die eingesetzten Beamten anzuspucken, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er seinen Rausch ausschlafen durfte.

Zusammenstoß mit Weihnachtstraktor

Celle / Wolthausen - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor, der zuvor an der Traktorlichterfahrt teilgenommen hatte, kam es am späten Samstagabend. Ein Pkw befuhr die B3 von Celle in Richtung Wolthausen, als er in Höhe km 8,4 eine Kolonne von 3 weihnachtlich beleuchteten Traktoren übersah. Trotz einer Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern, touchierte den letzten Traktor und landete schlussendlich linksseitig im Straßengraben. Hierbei wurden der PKW-Fahrer sowie sein Beifahrer leicht verletzt, am Pkw sowie am Traktor entstand Sachschaden. Die B3 war während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt, da die Unfallstelle unübersichtlich war und sich eine Vielzahl von Ersthelfern vor Ort befanden.

Handfester Streit auf Weihnachtsmarkt

Celle - Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen kam es am frühen Samstagabend auf dem Celler Weihnachtsmarkt. Eine 32-jährige Cellerin schlug einer 33-jährigen Bekannten mit einem mitgebrachten Schraubenschlüssel auf den Kopf. Nachdem die Streitparteien durch Zeugen getrennt wurden, entfernte sich die Täterin noch vor Eintreffen der Polizei. Hintergrund des Streits ist wohl ein Eifersuchtsdrama um einen gemeinsamen Bekannten der beiden Frauen.

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein endet auf Bahnschienen

Celle/ Westercelle - Am frühen Sonntagmorgen befährt der alkoholisierte 19-jährige Fahrzeugführer mit dem neuen Pkw seiner Mutter die Dasselsbrucher Straße in Richtung Celle. In einer Rechtskurve unmittelbar vor dem dortigen Bahnübergang kommt er nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Pfosten, einem Stahlgeländer und kommt letztendlich auf den Bahnschienen zum Stehen. Der herannahende Personenzug in Richtung Hannover muss eine Notbremsung einleiten. Zu einem Zusammenstoß kommt es nur um wenige Zentimeter nicht, da der Pkw auf dem Gegengleis steht. Bei der Unfallaufnahme wird durch die Beamten bei dem Fahrzeugführer die Beeinflussung durch Alkohol sowie das Fehlen einer Fahrerlaubnis festgestellt. Die Bahnstrecke bleibt bis der Pkw abgeschleppt ist gesperrt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

