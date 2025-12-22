PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Briefkästen in Wathlingen beschädigt

Wathlingen (ots)

Unbekannte haben gestern Morgen (21.12.2025) in der Zeit zwischen 02:15 und 02:30 Uhr zwei Briefkästen in Wathlingen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Briefkästen an Wohnhäusern in den Straßen "Am Bahnhof" und "Langer Weg" durch Böller beschädigt bzw. zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro, Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:54

    POL-CE: Pressemitteilungen der PI Celle - Freitag 19.12.2025 bis Sonntag 21.12.2025

    Celle (ots) - Streit vor Einkaufszentrum eskaliert Celle - Am Freitagnachmittag bepöbelte eine männliche Person vor dem Einkaufszentrum "An der Hasenbahn" mehrere Passanten. Zunächst konnte der Verursacher flüchten bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam der Verursacher zurück und widersetzte sich im Anschluss den ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:59

    POL-CE: Zwei Trunkenheitsfahrten

    Celle / Bergen (ots) - Die Polizei Celle hat gestern Abend (18.12.2025) gegen 20:25 Uhr einen 41 Jahre alten KIA-Fahrer in der Jahnstraße in Celle kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:51

    POL-CE: Bedrohung auf dem Weihnachtsmarkt

    Celle (ots) - Gestern Abend (18.12.2025) ist es auf dem Celler Weihnachtsmarkt zu einer Bedrohung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen Heranwachsender (Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren) gegen 20:30 Uhr im Bereich des Schlossplatzes in Celle in Streit. Hierbei kam es auch zu gegenseitigen Bedrohungen und Beleidigungen zwischen den Beteiligten. Im Verlauf des Streits hielt einer der jungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren