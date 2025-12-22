Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Briefkästen in Wathlingen beschädigt

Wathlingen (ots)

Unbekannte haben gestern Morgen (21.12.2025) in der Zeit zwischen 02:15 und 02:30 Uhr zwei Briefkästen in Wathlingen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Briefkästen an Wohnhäusern in den Straßen "Am Bahnhof" und "Langer Weg" durch Böller beschädigt bzw. zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro, Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell