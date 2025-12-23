Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geparkter Transporter beschädigt

Eicklingen (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025 ist es in Eicklingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 68-Jähriger hatte seinen Transporter gegen 12:45 Uhr im Mühlenweg in Klein Eicklingen in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt. Ein schwarzer Transporter touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel seines Fahrzeuges. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

