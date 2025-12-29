PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Adelheidsdorf (ots)

Gestern Abend (28.12.2025) ist es in Adelheidsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-Jährige befuhr gegen 18:20 Uhr mit ihrem Audi die Verlängerung des Schwarzen Weges in Adelheidsdorf. Dieser Weg ist für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Dort kam sie vermutlich auch infolge der Glätte in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab, schoss mit ihrem Fahrzeug über einen Entwässerungsgraben hinweg und kam dann auf einem Acker zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von zirka 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Dame alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test vor Ort ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Fahrzeugführerin, die bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

