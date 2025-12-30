PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung am Schlossplatz - Zeugenaufruf

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (29.12.2025) ist es am Schlossplatz in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-Jähriger gegen 17 Uhr mit drei anderen männlichen Jugendlichen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf umklammerten die drei dann den Jugendlichen, schlugen auf ihn ein und traten ihn. Der 16-Jährige konnte sich losreißen und rief den Notruf. Die drei Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen konnten nur sehr vage beschrieben werden. Demnach sind sie im jugendlichen Alter. Einer trug eine braune Jacke, ein weiterer eine schwarze Jacke, der dritte trug hellere Kleidung. Das 16 Jahre alte Opfer wurde leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

