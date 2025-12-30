PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gefahrgut-Unfall führt zur Vollsperrung der B 214

Jeversen / Wietze (ots)

Gestern Morgen (29.12.2025) ist es auf der B 214 zwischen Wietze und Jeversen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Gefahrgut-LKW befuhr gegen 09:50 Uhr die B214 aus Jeversen kommend in Richtung Wietze. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug, das Propangas geladen hatte, von der Fahrbahn ab. Der LKW kam auf dem Grünstreifen in Schräglage und kippte um. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge des Unfalls trat ein Teil des Gases aus, die alarmierte Feuerwehr richtete umgehend einen Gefahrenbereich rund um den LKW ein und stimmte mit hinzugezogenen Spezialkräften das weitere Vorgehen ab. Mit Hilfe von mehreren Drucklüftern wurde das austretende Gas verflüchtigt, das Fahrzeug mit Hilfe eines Fachunternehmens geborgen und gesichert. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, ebenso die DLRG sowie zwei Rettungswagen. Die B 214 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für zirka zehn Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 08:46

    POL-CE: Körperverletzung am Schlossplatz - Zeugenaufruf

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag (29.12.2025) ist es am Schlossplatz in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-Jähriger gegen 17 Uhr mit drei anderen männlichen Jugendlichen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf umklammerten die drei dann den Jugendlichen, schlugen auf ihn ein und traten ihn. Der 16-Jährige konnte sich losreißen und rief den Notruf. Die drei ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 19:29

    POL-CE: Böllerwürfe auf fahrende Pkw auf der B3

    Celle (ots) - Am Montag kommt es auf der B3 zwischen den Anschlussstellen Altencelle und Westercelle zu einer Meldung einer Verkehrsteilnehmerin, dass fahrende Pkw auf der B 3 mit Silvesterraketen beschossen werden würden. Eine entsandte Funkstreifenwagenbesatzung kann auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg eine Personengruppe ausmachen. Hierbei handelt es sich um zwei Familienväter nebst kleinen Kindern. Bei den ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:29

    POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Adelheidsdorf (ots) - Gestern Abend (28.12.2025) ist es in Adelheidsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-Jährige befuhr gegen 18:20 Uhr mit ihrem Audi die Verlängerung des Schwarzen Weges in Adelheidsdorf. Dieser Weg ist für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Dort kam sie vermutlich auch infolge der Glätte in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab, schoss mit ihrem Fahrzeug über einen ...

    mehr
