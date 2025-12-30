Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gefahrgut-Unfall führt zur Vollsperrung der B 214

Jeversen / Wietze (ots)

Gestern Morgen (29.12.2025) ist es auf der B 214 zwischen Wietze und Jeversen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Gefahrgut-LKW befuhr gegen 09:50 Uhr die B214 aus Jeversen kommend in Richtung Wietze. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug, das Propangas geladen hatte, von der Fahrbahn ab. Der LKW kam auf dem Grünstreifen in Schräglage und kippte um. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge des Unfalls trat ein Teil des Gases aus, die alarmierte Feuerwehr richtete umgehend einen Gefahrenbereich rund um den LKW ein und stimmte mit hinzugezogenen Spezialkräften das weitere Vorgehen ab. Mit Hilfe von mehreren Drucklüftern wurde das austretende Gas verflüchtigt, das Fahrzeug mit Hilfe eines Fachunternehmens geborgen und gesichert. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, ebenso die DLRG sowie zwei Rettungswagen. Die B 214 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für zirka zehn Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell