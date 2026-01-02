PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Einfamilienhauses in Celle

Celle (ots)

In der Silvesternacht ist es in Groß Hehlen zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 00:45 Uhr im Bereich des Dachgeschosses eines Wohnhauses in der Straße "Alt Groß Hehlen" aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses mit Praxisräumen im Erdgeschoss bereits in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren die Bewohner nicht zuhause. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrkräfte retteten vier Kaninchen aus dem Obergeschoss. Der entstandene Schaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:45

    POL-CE: Silvester

    Celle (ots) - Silvester ist für viele Menschen ein Tag der Vorfreude, an dem in kleinen und großen Runden sowie an zentralen Punkten gemeinsam gefeiert wird. Die Polizeiinspektion Celle appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, den Jahreswechsel verantwortungsvoll und rücksichtsvoll zu feiern. Das Abbrennen von Feuerwerk gehört für viele dazu und kann bei umsichtigem Umgang auch unproblematisch bleiben. In der historischen Celler Altstadt gilt aufgrund der engen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:55

    POL-CE: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Wathlingen (ots) - Die Polizei in Wathlingen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits am 19.12.2025 ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines dunklen Mercedes gegen 11:00 Uhr an der Auffahrt Nienhagen / Adelheidsdorf auf die B 3 in Fahrtrichtung Celle auf. Hier scherte der Fahrer sofort mit seinem Fahrzeug nach links ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:44

    POL-CE: Gefahrgut-Unfall führt zur Vollsperrung der B 214

    Jeversen / Wietze (ots) - Gestern Morgen (29.12.2025) ist es auf der B 214 zwischen Wietze und Jeversen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Gefahrgut-LKW befuhr gegen 09:50 Uhr die B214 aus Jeversen kommend in Richtung Wietze. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug, das Propangas geladen hatte, von der Fahrbahn ab. Der LKW kam auf dem Grünstreifen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren