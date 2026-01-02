Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Einfamilienhauses in Celle

Celle (ots)

In der Silvesternacht ist es in Groß Hehlen zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 00:45 Uhr im Bereich des Dachgeschosses eines Wohnhauses in der Straße "Alt Groß Hehlen" aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses mit Praxisräumen im Erdgeschoss bereits in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren die Bewohner nicht zuhause. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrkräfte retteten vier Kaninchen aus dem Obergeschoss. Der entstandene Schaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

